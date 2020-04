Coronavirus : 10 Bissau-guinéens qui tentaient de rentrer au Sénégal, interceptés à la frontière gambienne 10 personnes de nationalité bissau-guinéenne, ont été interceptées à la frontière entre la Gambie et le Sénégal, alors qu’elles tentaient de rentrer au Sénégal, en provenance de la Gambie. Elles ont été interceptées par les gardes à la frontière, puis contrôlées par les autorités sanitaires, avant d’être refoulées vers la Gambie, rapporte la Rfm. Il existerait, toutefois, 10 points de passages très poreux entre la Gambie et le Sénégal, selon la même source.

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Avril 2020 à 09:21 | | 0 commentaire(s)|



