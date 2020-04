Coronavirus : 14 cas à Yeumbeul-Sud et 200 personnes en quarantaine Les cas positifs coronavirus ont explosé à Yeumbeul-Sud où 14 malades du covid-19 sont désormais dénombrés et 200 personnes mises en quarantaine, selon le maire de la localité. Bara Gaye qui a déploré sur la Rfm, le comportement des populations, qui, a-t-il dit négligent toujours les gestes barrières contre la maladie. Toutefois, il a interpellé l’Etat pour renforce la sécurité dans cette localité, soulignant que Yeumbeul, Sud et Nord, qui polarise plus de 250 habitants, ne compte qu’un seul poste de police. Il a ajouté que sa commune a investit plus de 50 millions pour l’érection d’un poste de police, mais l’Etat tarde encore à rendre fonctionnel ce commissariat.

Rédigé par leral.net le Samedi 18 Avril 2020 à 08:54 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos