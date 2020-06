Coronavirus:145 nouveaux cas positifs, dont 27 cas importés, 19 communautaires, 129 patients guéris…

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Juin 2020 à 10:25 | | 0 commentaire(s)|

Sur 1378 tests réalisés, 145 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,5%. Les cas testés positifs sont répartis comme suit : 99 cas contacts, 27 cas importés depuis l’AIBD et 19 cas communautaires.



Répartition des 19 cas communautaires, Touba 5, reste 1 (Point E, Matam, Thiaroye, Mermoz, Sicap Mbao, Tiadiaye, Tivaouane, Diourbel, Colobane, Médina, Grand Yoff, Plateau, Guédiawaye, Keur Mbaye Fall)



128 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 22 cas graves sont en réanimation.



A ce jour, 4996 cas ont été déclaré positifs dont 3228 guéris et donc 1707 sous traitement. Quatre (4) nouveaux décès liés au Covid-19 ont été également enregistrés ce vendredi 12 juin, portant le nombre total de décès à 60.









Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos