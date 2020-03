Coronavirus : 21 émigrés sénégalais de retour d’Europe bloqués dans le désert mauritanien Les sénégalais établis en Europe tentent par tous les moyens de regagner le pays. Selon la Rfm, 21 de nos compatriotes, sont actuellement bloqués dans le désert mauritanien, alors qu’ils tentaient de rentrer au Sénégal en provenance d’Europe. Mais ils se sont heurtés à la mesure de fermeture des frontières mauritaniennes. Le Consul honoraire du Sénégal à Nouhadibou, Moulaye Abass, a confirmé l’information, soulignant qu’ils sont en train de voir comment trouver une solution pour les escorter et les ramener jusqu’à Rosso. En attendant, les autorités consulaires s’organisent pour les approvisionner en nourriture et équipements divers. « La zone où ils se trouvent est très poussiéreuse avec des vents violents et des températures qui descendent jusqu’à 16 degrés », a souligné le consul.

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Mars 2020 à 07:21



