Coronavirus : 21 personnes interpellées à Kédougou et refoulées en Guinée La police de l’air et des frontières a interpellé 21 personnes qui tentaient de rallier Kédougou par des passages clandestins. Elles ont été soumises à des contrôles médicaux et refoulées en Guinée, selon la Rfm.

Jeudi 23 Avril 2020



