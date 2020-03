Coronavirus: 45 personnes touchées par la grippe, sèment la panique à Salémata Une épidémie de grippe qui a touché pas moins de 45 personnes dans le village de Népène, dans la commune de Salémata, a créé la panique chez les populations. Les personnes touchées en proie à de céphalées, fièvre et écoulement nasal, ont craint d’avoir chopé le coronavirus, de même que leurs proches, selon la Rfm. Le personnel du district sanitaire de Salémata qui a reçu les patients, a, toutefois, conclu à des cas de grippe et a tenu à rassurer les populations. Des prélèvements ont été toutefois envoyés à l’institut Pasteur, à Dakar, par mesure de sécurité.

