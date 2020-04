Coronavirus: 800 millions FCFA en faveur des daaras Un montant de 800 millions FCfa sera dégagé par l’Etat du Sénégal pour soutenir tous les daaras dans ce contexte de coronavirus. C’est ce qu’a annoncé le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla, hier dimanche, dans l’émission Jury du dimanche sur Iradio. ‘’Ce qu'on fait dans le secteur formel sera généralisé. D'ailleurs, une enveloppe de plus 300 millions a été dégagée pour les Daaras modernes. On est aussi en train de chercher 500 millions pour soutenir tous les autres Daaras’’, a-t-il dit.

