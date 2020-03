Coronavirus : Abdoul Mbaye demande l’annulation de toutes les grandes manifestations, religieuses ou non Abdoul Mbaye demande l’annulation de toutes les grands manifestations, religieuses ou non, à cause de la propagation rapide du coronavirus depuis, hier jeudi, au Sénégal, notamment à Touba. « Le temps est venu de prendre des mesures radicales et courageuses de santé publique. Toutes les grandes manifestations, religieuses ou non, doivent être reportées. Les populations doivent être préparées à un niveau possible de confinement généralisé », a, en effet, tweeté l’ancien Premier ministre.

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Mars 2020 à 12:13 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos