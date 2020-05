Coronavirus : Abdoulaye Diouf Sarr et Pr Moussa Seydi, la fin d’une brouille au sommet Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr et le professeur Moussa Seydi ont-ils fumé le calumet de la paix ? Tout porte à le croire, suite à la visite des deux hommes au centre de traitement des épidémies de l’hôpital de Diamniadio, ce vendredi 29 mai.



En effet, lors de sa déclaration, le chef du Service des maladies infectieuses de l’hôpital Fann de Dakar a d’emblée fait savoir : « Je voudrais remercier tous les acteurs de la lutte contre cette épidémie de la Covid-19. Les acteurs institutionnels ainsi que les ceux en milieu communautaire. Donc, dans ce contexte, je ne peux pas citer le chef de l’Etat et le ministre de la Santé. Ce dernier m’a invité à l’accompagner pour cette visite qui est extrêmement importante. »







Poursuivant, le Pr. Seydi a laissé entendre à l’endroit du ministre Diouf Sarr : « Imaginez-vous que si ce n’est pas le chef du service des maladies infectieuses qui vient, mais le ministre lui-même. Donc, ce déplacement est capital. La motivation n’est pas juste quelque chose de financier ou matériel. Sur le plan psychologique, ce déplacement a un impact très important et je voudrais vous montrer ma reconnaissance par rapport à cela. »



