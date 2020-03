Coronavirus : Aida Mbodji dénonce le manque de réactivité Diouf Sarr La député Aïda Mbodji a dénoncé le manque de réactivité du ministre de la santé, Abdoulaye Diouf Sarr, dans la prise en charge du coronavirus au Sénégal. «La capacité de riposte et de réactivité n'ont pas été visibles quand le coronavirus a commencé à se propager petit à petit dans le monde. Mais une capacité de stimulation a été observée chez Éva Marie Coll Seck quand le virus Ebola a commencé en Guinée », a notamment déclaré l’ancienne ministre de la femme sur la Rfm. « Le cas qui a été découvert le 02 passé les a surpris. Il fallait mettre en place un système multisectoriel avec une implication de ceux qui sont au niveau des frontières, des aéroports et des ports », a-t-elle ajouté.

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Mars 2020 à 13:23



