Coronavirus: Après des heures à la Sureté urbaine, Serigne Ahma Mbacké libéré

Après avoir passé toute la journée dans la chambre de sûreté de la Section de Recherches de Dakar, Serigne Ahma Mbacké vient d'être libéré, selon "Libération online".



Convoqué ce mercredi après sa sortie pour « démentir » le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Serigne Ahma Mbacké n’avait pas daigné répondre à la convocation de la Section de Recherches. Conséquence : il a été discrètement cueilli, ce jeudi, par une équipe civile.



Il avait déclaré, via les réseaux sociaux, que le Coronavirus n’existait pas à Touba.

