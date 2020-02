Coronavirus : BBY exprime sa solidarité à l’endroit des étudiants sénégalais confinés à Wuhan

Le Secrétariat exécutif permanent de Bennoo Bokk Yaakaar s’est exprimé lors de sa réunion hebdomadaire sur la situation la situation des étudiants sénégalais confinés à Wuhan, province chinoise épicentre de l’épidémie du coronavirus. Dans un communiqué, le SEP/BBY exprime sa solidarité à ces derniers et sa compassion à l’endroit de leurs parents vivant dans l’angoisse. « Il appelle les familles des étudiants et les populations sénégalaises à garder la sérénité devant un tel phénomène et de n’écouter que l’avis des médecins et de l’instance internationale de santé qu’est l’OMS, en plus de celui des autorités nationales et de la Chine », poursuit le communiqué. « A ce propos, ajoute le texte le message de l’ambassadeur de Chine au Sénégal est plein de bon sens et d’assurance en demandant de ne pas céder à la panique et de faire confiance à l’expertise et à la sollicitude des autorités chinoises en charge de l’épidémie ».

Le SEP/BBY exprime également « toute notre solidarité au grand peuple chinois et à ses dirigeants ainsi qu’au personnel médical engagé dans la prise en charge des populations et la recherche de solutions à cette épidémie ».



