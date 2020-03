Coronavirus- Bateau Aline Sitoé Diatta : Les passagers confinés pour un cas suspect

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Mars 2020 à 13:10 | | 0 commentaire(s)|

Un cas suspect de coronavirus a été détecté à bord du bateau Aline Sitoé Diatta, ce lundi. Il s’agit d’un Français relativement jeune qui a connu une montée de fière à l’arrivée de ce navire sur le Port de Dakar. Il partageait sa cabine avec 7 autres passagers. Ils sont tous, selon la Rfm, en ce moment confinés dans cette cabine.



Les 300 passagers du bateau Aline Sitoé Diatta qui est arrivé tôt à Dakar en provenance de Ziguinchor sont toujours bloqués sur le navire dans l’attente des résultats des tests.



Les 42 membres de l’équipage sont confinés dans le navire de même que deux policiers et deux gendarmes qui assuraient la sécurité à bord.





Les autres sont au nombre de 295 et des prélèvements ont été effectués pour tous par les équipes du ministère de la Santé et de l’Institut Pasteur de Dakar. Il y avait 49 étrangers qui avaient embarqués. Ce sont 22 Français, 5 Espagnols, 1 Belge, 12 Bissau-guinéens, 6 Congolais, 1 Burkinabé et 2 Maliens.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos