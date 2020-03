Coronavirus- Contre la publicité mensongère: La gendarmerie met en garde

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Mars 2020

La gendarmerie nationale s'est "activement engagée" à faire respecter les mesures de l'état d'urgence sanitaire dont l'interdiction des rassemblements pris par le président de la République, Macky Sall, pour endiguer le coronavirus.



Elle a, à cet effet, invité les Sénégalais à plus de responsabilités et de devoir citoyen.



Dans un communiqué de presse de la division communication, les hommes en bleu ont mis en garde contre "la désinformation et la publication mensongère notamment sur les réseaux sociaux tout en rappelant que de tels agissements sont sévèrement punis par le code pénal et la loi sur la cybercriminalité".



