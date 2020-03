Coronavirus : Cristiano Ronaldo en quarantaine au Portugal C’est le choc de cette soirée de mercredi ! Daniele Rugani, défenseur central de la Juventus, a été testé positif au coronavirus hier. Il s’agit du premier cas en Serie A, concernant un joueur. Et désormais, toutes les mesures sont prises pour éviter que le virus se propage. La Vieille Dame est confinée dans un hôtel pour deux semaines, tout comme l’Inter, dernier adversaire en date de la Juve dimanche dernier. Cristiano Ronaldo, de son côté, est bloqué au Portugal, sur l’île de Madère. Les vols entre son pays et l’Italie étant suspendus, le quintuple Ballon d’Or n’a pas pu revenir dans son club après avoir rendu visite à sa mère, malade depuis quelques semaines. Mais ayant été en contact avec Rugani dans les jours précédents, CR7 est désormais en quarantaine, comme l’écrit A Bola ! Une sacrée information qui va sans doute modifier la programmation de l’affiche Juventus-OL de la semaine prochaine.

Jeudi 12 Mars 2020



