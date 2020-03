Coronavirus : Dakar Dem Dikk arrête son réseau interurbain et promet un service minimum à Dakar

La société parapublique de transport en commun au Sénégal, Dakar Dem Dikk, a pris une décision phare pour éviter la propagation du Coronavirus. En effet, d’après Libération online, en attendant les mesures fortes que va annoncer le président à 18 heures sur la chaine nationale, la structure dirigée par Me Moussa Diop, va arrêter, à compter de ce jour, son réseau interurbain (Sénégal Dem Dikk).



Ainsi, il a été également informé que la société assurera un service minimum pour le réseau urbain. Conséquence, révèlent des sources, ¾ des effectifs sont appelés à rester chez eux.

