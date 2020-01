Coronavirus: Deux premiers cas confirmés en France

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Janvier 2020 à 20:38 | | 0 commentaire(s)|

Deux premiers cas de contamination par le coronavirus à l'origine d'une épidémie en Chine ont été confirmés en France, a annoncé vendredi Agnès

Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Le premier cas concerne un patient hospitalisé à Bordeaux (sud-ouest) et le deuxième à Paris, a précisé la ministre lors d'un point presse, assurant que les autorités allaient faire tout leur possible pour «circonscrire» la propagation du virus.



RFI

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos