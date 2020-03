Coronavirus-Dr Safietou Thiam : " Le confinement est la solution, mais..."

Au Sénégal, le confinement est sur toutes les lèvres depuis l'augmentation rapide des cas contaminés au coronavirus. Une mesure qui semble difficile à appliquer dans ce pays où la plupart des ménages n'ont pas les moyens d'en faire face.



Ancienne ministre de la Santé et Secrétaire excécutive du Comité national de lutte contre le Sida ( Cnls), Docteur Safiétou Thiam a déclaré sur la Rfm que ce qui est important contre la propagation, c'est de prévenir et d'anticiper car la transmission ne va pas se stabiliser actuellement. A l'en croire,le confinement est la solution dans de pareilles situations.



"En tout cas, le confinement c'est la solution. Mais dans notre contexte au Sénégal, est-ce que le confinement total est possible puisque les gens se débrouillent au jour le jour pour trouver à manger. Est-ce qu'il ne faut pas associer le secteur alimentaire aussi à savoir la Fao entre autres pour qu'on puisse donner à manger aux gens en cas de confinement".



" Il faut s'inquiéter"



Pour la spécialiste des maladies infectieuses, la situation du coronavirus au Sénégal est inquiétante surtout avec les contaminations commnunautaires. "Il faut s'inquiéter et s'alarmer. il fallait le faire depuis le début. Aujourd'hui, on parle de contamination communautaire, mais il fallait s'y attendre depuis le début de cette épidémie car notre sociologie a une progression communautaire", dit-elle.



Avant d'expliquer : "C'est vrai que les premiers cas étaient importés; mais une fois importés, il vont rester dans la communauté. Le premier sénégalais qui l'a porté, l'a amené et l'a transmis à sa famille qui l'a donné aussi à sa communauté. Donc, cette transmission a commencé depuis le cas numéro 5".

