Coronavirus: L’Etat a mobilisé 6 milliards FCFA pour soutenir la Diaspora

Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a informé que 6, 250 milliards de francs FCFA ont été mobilisés à titre d’assistance dédiée aux Sénégalais de l’Extérieur. Il participait à la réunion de suivi sur la situation et l’assistance aux ressortissants sénégalais à l’étranger, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.



M. Bâ annonce le lancement de la deuxième phase pour un montant de 4 698 744 000 francs CFA, pour la prise en charge de 49 569 compatriotes, rapportent nos confrères de EmediaSn qui ont parcouru "Le Soleil".

Selon le ministre, la première phase concerne les Sénégalais bloqués dans les pays étrangers, les personnes contaminées, les familles des personnes décédées de Covid-19 ou pas, ainsi que les étudiants non allocataires (bourses ou aides), en situation de précarité.



Il a également informé que 2000 euros ou dollars ont été versés pour chaque décès en Europe, en Amérique et en Asie (Covid-19 ou pas) et 500 euros ou dollars pour chaque personne contaminée ou bloquée en Europe, en Amérique et en Asie. A son avis, l’assistance apportée est de 1000 euros par décès (Covid-19 ou pas) et 300 euros pour les compatriotes contaminés en Afrique. Il ainsi révélé que cette répartition a permis la prise en charge de 910 compatriotes bloqués, 137 malades, 71 familles de personnes décédées et 240 étudiants.



La deuxième phase, renseigne M. Amadou Bâ, va concerner tous les autres impactés par la pandémie qui ne bénéficient pas déjà d’une aide ou assistance de leur pays d’accueil, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19.







