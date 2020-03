Coronavirus: La 1e édition de la Ligue africaine de basket-ball reportée

Le démarrage de la première saison de la Ligue africaine de basket-ball (BAL) qui devait débuter le 13 mars prochain au Sénégal a été repoussé en raison de la peur engendrée par le coronavirus. L’annonce a été faite dans un communiqué rendu public. La NBA évoque « une recommandation du gouvernement sénégalais. »



« Suite à la recommandation du gouvernement sénégalais, concernant l’escalade des problèmes de santé liés au coronavirus, la saison inaugurale de la BAL est reportée », a indiqué son président, Amadou Gallo Fall, cité dans le communiqué de la NBA.



« Je suis déçu que nous ne soyons pas en mesure de donner le coup d’envoi de cette ligue historique comme prévu, mais nous nous réjouissons du lancement très attendu de la BAL à une date ultérieure », a-t-il ajouté, sans donner plus de précision.



La BAL doit se dérouler au Sénégal, en Egypte, au Maroc, au Nigeria, mais également en Angola et en Tunisie. Le Rwanda accueillera les play-offs et les finales.

