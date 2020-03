Coronavirus : Le Maroc ferme ses écoles et ses universités Dans le cadre des mesures préventives visant à lutter contre la propagation du coronavirus au Maroc, le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique annonce ce vendredi la suspension des cours à partir de lundi 16 mars jusqu’à nouvel ordre.



Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, le ministère précise que cette décision concerne «les crèches pour enfants et tous les établissements d'enseignement, les établissements de formation professionnelle et les établissements universitaires affiliés au ministère de l'Education nationale, publics ou privés».



Sont aussi concernés «les établissements de formation de cadre n’appartenant pas à l'université, les écoles et centres linguistiques des missions étrangères, ainsi que des centres de langue et les centres de soutien éducatif».



«Etant donné que cela n'a rien à voir avec l'adoption de vacances scolaires exceptionnelles, les cours nécessitant une présence seront compensés par des cours à distance qui permettent aux élèves, aux étudiants et aux stagiaires de rester chez eux et de poursuivre leurs études à distance.»



Cette décision est également une mesure préventive qui vise à protéger la santé des élèves, des étudiants, des stagiaires ainsi que les cadres administratifs et éducatifs travaillant dans ces institutions et tous les citoyens, explique le communiqué.



Pour contribuer à faire face à cette situation exceptionnelle, les cadres pédagogiques et administratifs sont «invités à participer de manière efficace et intensive à toutes les mesures qui seront prises afin d'assurer la continuité pédagogique», conclut-on.









