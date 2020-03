Coronavirus : Le Sénégal enregistre 4 nouveaux cas positifs

L’Institut Pasteur de Dakar a communiqué au ministère de la Santé et de l’Action sociale, les résultats virologiques de ce jour.



Selon le Directeur de cabinet et porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale, Dr Aloyse Diouf, sur 44 tests effectués, 4 sont revenus positifs. Il s’agit de 3 cas importés. Le quatrième cas positif est un proche du premier cas confirmé à Touba.



Dr Diouf d’indiquer que les patients sont bien pris en charge à Touba et à Dakar.



Actuellement, le pays compte, au total, 31 cas dont 2 guéris et 29 sous traitements. Tous sont dans une situation stable, selon Dr Diouf.

