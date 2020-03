Coronavirus : Le Sénégal suspend ses vols en destination des foyers pandémiques

Les experts des Ministères de Tourisme et ceux de la santé ont échangé sur l’évolution de la maladie au Sénégal. Ainsi, les experts de ces deux entités ont décidé de suspendre les flux directs et indirects des vols pour éviter tout contact avec les foyers du Coronavirus. Ladite mesure entre vigueur à partir du mercredi 18 mars 2020 à 23h 59 mn pour une durée de 30 jours.



L’initiative consiste à réduire de manière drastique le trafic et d’éviter que l’Aéroport international Blaise Diagne soit un lieu de contamination et de propagation de la maladie.



Ainsi, les pays européens visés par cette mesure sont la France, la Belgique, le Portugal et l’Espagne. Et ceux de l’Afrique du Nord, la mesure concerne l’Algérie et la Tunisie.



Seulement, les vols Cargo et ceux destinés à des évacuations sanitaires ne sont pas concernés. A retenir que lesdites mesures sont loin d’être fortuites. Puisqu’elles cadrent de manière parfaite avec les recommandations de l’organisation mondiale de la Santé (Oms).



