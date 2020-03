Coronavirus - Le ministère du Commerce interdit la vente du pain dans les boutiques Les mesures d'urgence pour lutter contre la propagation du Coronavirus se poursuivent au niveau des différents départements ministériels après la déclaration du chef de l'Etat samedi dernier. Après la décision du ministère du Tourisme de fermer les frontières aériennes à des pays comme la France, l'Italie, l'Espagne et l'Algérie, le ministère du Commerce a également pris un certain nombre de mesures pour aider l'Etat à stopper la propagation du virus. Parmi celles-ci, l'interdiction de la vente de pain dans les boutiques. « Le ministère du #commerce vient d'interdire la vente de pain dans les boutiques. Une mesure prise pour limiter la propagation de l'épidémie. D'autres mesures sont en cours », a écrit le ministère sur son compte Twitter.

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Mars 2020 à 14:03



