Coronavirus : Les 2 cas suspects testés négatifs, l’état des 3 patients stable (ministère) Les nouvelles venant du ministère de la Santé et de l'action sociale concernant le coronavirus sont rassurantes. En effet, les résultats des tests virologiques des deux cas suspects sont négatifs, selon un communiqué de presse du ministère. L'état de santé des patients précédemment déclarés positifs, est également est stable, indique le ministère de la santé, qui ajoute que le suivi des sujets contacts se poursuit et que de nouveaux tests devraient être pratiqués sur eux dans les 48 heures. Jusqu’à hier samedi 7 mars, aucun nouveau cas n'a été détecté au Sénégal", selon la même source, qui appelle, toutefois, à la vigilance et au respect strict des mesures d’hygiène.

Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Mars 2020 à 07:33



