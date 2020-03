Coronavirus: Les 22 Sénégalais bloqués dans le désert mauritanien, attendus à Rosso, ce matin Les 22 Sénégalais bloqués dans le désert mauritanien, depuis le 16 mars, plus précisément à la frontière entre le Maroc et la Mauritanie, sont attendus ce vendredi matin à Rosso. Ils ont été finalement autorisés à entrer en Mauritanie sous escorte de la Douane et de la gendarmerie, pour rallier Rosso Sénégal. Ils feront ensuite cap sur Saint-Louis, où ils seront accueillis par les autorités médicales locales pour leur confinement et les tests contre le coronavirus. Quatre femmes figurent parmi ces personnes.

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Mars 2020 à 08:02



