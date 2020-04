Coronavirus: Louga étrenne son centre de prise en charge L’hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga devrait être doté, ce mardi, d'un centre de traitement du coronavirus. Le matériel technique comme la salle devant accueillir le centre sont d’ores et déjà disponibles. C'est du moins ce qui ressort de la visite de prospection et de faisabilité effectuée, vendredi dernier, au niveau de la structure sanitaire par une équipe d''experts sanitaires du ministère de la santé...

Source Dakactu

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Avril 2020 à 12:22 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos