Coronavirus : Macky Sall prend une nouvelle mesure barrière Le président Macky Sall s’était déjà auto-confiné chez lui à Mermoz et avait suspendu les audiences et dirigeait le Conseil des ministres en visioconférence, le chef de l’Etat a décidé de fermer le bureau du courrier physique chez lui, y compris les courriers officiels, selon L’AS. Une mesure d’ailleurs adoptée par le ministère de la Culture et de la Communication, selon le journal.

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Avril 2020



