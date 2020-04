Coronavirus : Pierre Ménès, très fatigué, raconte son combat face au Covid-19 Dans une vidéo postée ce lundi sur les réseaux sociaux, Pierre Ménès explique avoir été hospitalisé la semaine passée, après avoir contracté le Covid-19. S'il va pouvoir rentrer chez lui ce lundi, le journaliste de Canal+ paraît très fatigué et confie avoir eu des complications.

Le plus dur semble être passé pour lui, mais la maladie l'a laissé au bord du KO. Ce lundi, le journaliste Pierre Ménès a expliqué dans une vidéo être hospitalisé depuis la semaine dernière dans un établissement de Clichy (Hauts-de-Seine), après avoir contracté le coronavirus.



"Comme vous pouvez le constater, je suis à l'hôpital Beaujon, révèle la figure de Canal+, dans une blouse de l'AP-HP, les traits tirés. J'y suis depuis mardi. Après un confinement pourtant très, très sage chez moi, j'ai été obligé d'appeler les médecins, j'étais totalement épuisé avec de terribles diarrhées, et non les symptômes habituels du Covid. Pourtant c'est bien ça que j'avais. J'ai donc été hospitalisé en fin de virus, à l'hôpital où j'ai été greffé. Il a fallu tout contrôler par rapport à mon foie et mon rein, ce qui aggrave évidemment les choses…"





"Reprendre la forme et remarcher"



Après quelques jours éprouvants, Pierre Ménès va toutefois pouvoir regagner son domicile. "L'ambulance vient me chercher pour me ramener chez moi à 14h, poursuit-il. J'ai en plus eu une terrible crise de goutte dans les deux genoux. Il va falloir reprendre la forme, remarcher, mais normalement avec ce que va nous annoncer Emmanuel Macron ce soir, je vais avoir du temps avant que le foot ne reprenne."



Et le consultant de montrer son visage creusé: "A chaque chose malheur est bon: j'ai 15 kilos en moins. Maintenant je vais retourner me confiner, parce que ça reste la solution. Restez chez vous, et prenez soin de votre santé, parce que quand la santé n'est pas là, c'est très, très dur."

