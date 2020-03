Coronavirus- Pr Moussa Seydi : " Un médicament est en train d'être étudié aux Etats-Unis"

S'exprimant sur le premier cas guéri du coronavirus au Sénégal, le professeur Moussa Seydi du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Fann a déclaré : "Le traiment n'est pas compliqué. Il est très simple et il n'est spécifique au Sénégal. Il est symptomatique car basé sur les signes que présente le malade. Le traitement se fait en fonction de ce que l'on observe".

Soutenant ainsi qu'il s'agissait d'un sujet jeune. "Donc, on s'attendait à cette issue heureuse".



le Pr Seydi affirme : "Il n'y a pas de traitement contre le virus à l'heure actuelle dans le monde. Il y a un médicament qui est en train d'être étudié aux Etats-Unis. Moi-même j'ai écrit au laboratoire pour qu'il m'envoie des échantillons mais on n'a pas une étude finalisée qui peut dire que tel médicament ou pas. On voit dans la presse qu'on parle de l'ail, de chloroquine ou autres. Cependant, il n'y a pas d'études scientiques validées pour dire que ces produits sont efficaces".



Il conseille aux Sénégalais de ne pas reculer dans la lutte contre le coronavirus. "Si on baisse les bras, on risque de se retrouver dans des situations difficiles, et pour preuve de l'effcicaté des actions que nous sommes en train de mener, la Chine compte moins de nouveaux cas et de nombre de décès que les autres pays infectés par le virus", a-t-il dit en présence du Directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Aloyse Diouf, dans les locaux dudit ministère. C'était pour partager les resultats de l'Institut de ce jour sur le Covid-19. Les six prélèvements effectués sur des cas suspects sont négatifs.

