Coronavirus: Serigne Malick Ndiaye, la 5e personne décédée, vivait aux Parcelles Assainies Serigne Malick Ndiaye, c’est le nom de la cinquième personne décédée du Covid-19. Il habitait à l’unité 16 des Parcelles Assainies et été contaminé par un patient habitant Keur Massar venu lui rendre visite. Infecté sans le savoir, ce dernier a contaminé Serigne Malick Ndiaye et sa fille. La famille du défunt est actuellement en quarantaine dans un hôtel de la place, rapporte "Vox Populi".

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Avril 2020



