Coronavirus : Touba enregistre 2 nouveaux cas et compte désormais 4 cas au total Le répit n’aura été que de courte durée pour Touba. Alors qu’on annonçait, il y a 2 jours que le dernier malade du coronavirus avait quitté le centre de santé de Darou Marnane, la cité religieuse se retrouve, en l’espace de quelques heures avec 4 cas communautaires. En effet, après les cas du commerçant et du vigile détectés au marché Occas, deux autres cas ont été notés à Touba, notamment un mareyeur. Selon la Rfm, plusieurs personnes ont été mises en quarantaine pour limiter la propagation du virus. 3 parmi ces malades sont internés au centre Darou Marnane de Touba, alors que l’autre a été transféré à l’hôpital Fann de Dakar.

