Coronavirus : Un cas de la nouvelle souche de Covid-19 détecté en Italie Rédigé par leral.net le Lundi 21 Décembre 2020 à 07:42 | | 0 commentaire(s)|

Le ministère de la Santé a indiqué qu’un patient rentré depuis peu de Grande Bretagne a été testé positif dimanche. PROPAGATION - Le ministère de la Santé a indiqué qu’un patient rentré depuis peu de Grande Bretagne a été testé positif dimanche Alors que l’Europe tente de contenir au seul Royaume-Uni la nouvelle souche du coronavirus, cette forme serait en fait déjà sur le continent. L’Italie a détecté dimanche un premier cas de contamination par cette nouvelle souche, soupçonnée d’être plus contagieuse. Dans un communiqué diffusé dans la soirée, le ministère de la Santé précise qu’un patient contaminé par la nouvelle souche a été identifié auprès de l’hôpital militaire Celio de Rome. Cet hôpital a mis en évidence « le génome du virus SARS-CoV-2 provenant d’un sujet qui a été testé positif à la variante [du virus du Covid-19] rencontrée ces dernières semaines en Grande Bretagne », indique le ministère. Suspension des liaisons avec la Grande-Bretagne Le patient était rentré depuis peu de Grande Bretagne par avion et lui et ses proches sont en isolement, selon la même source. Plus tôt dans la journée l’Italie avait annoncé la suspension des vols en provenance du Royaume-Uni jusqu’au 6 janvier. « Nous avons le devoir de protéger les Italiens », avait alors justifié dans la matinée Luigi Di Maio, ministre des Affaires étrangères, sur son compte Facebook. En outre, « toute personne se trouvant déjà en Italie en provenance de [Grande Bretagne] est tenue d’effectuer un test, antigénique ou moléculaire », a pour sa part précisé le ministre de la Santé Roberto Speranza.



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-33764-coronavirus...

Accueil Envoyer à un ami Partager