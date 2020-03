Coronavirus- Ziguinchor : Le cas positif détecté, confirmé par Abdoulaye Diouf Sarr

Le cas testé positif, samedi soir, à Ziguinchor est confirmé par le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. "Il y a des cas qui sont sortis de la zone de Touba et qui se sont localisés ailleurs comme à Thiès et dans d'autres foyers. A partir de ce moment, le virus circule. Hier soir, on nous a signalé un cas qui est à Ziguinchor. nous le comptabiliserons dans le point de situation de tout à l'heure. C'est un cas issu de la transmission communautaire", a-t-informé.



"Cela veut dire, avance Diouf Sarr, que nous ne sommes plus dans la logique de fermer simplement les frontières pour éviter la transmission importée. Nous sommes dans une autre stratégie de lutte pour éviter la circulation du virus à l'intérieur du territoire. Et là, il faut être extrêmement vigilant et ferme dans les positions".

