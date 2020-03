Coronavirus à Touba : La situation sanitaire des malades exposée

Lors de la tournée de sensibilisation contre le coronavirus dans la région de Diourbel, le médecin-chef du centre de santé de Darou Tanzil, Dr. Amadou Fall a fait le point sur le nombre de malades atteint par le Covid-19 dans la ville sainte. Selon la blouse blanche, Touba enregistre pour le moment 13 malades qui sont pris en charge.



Néanmoins, il rassure sur leur état sanitaire: « leur situation est stable. Il y a des malades qui sont là-bas et qui sont asymptomatiques, c’est-à-dire qui n’ont pas de fièvre, ni de céphalée. C’est juste qu’ils ont été contaminés. Ils ont le virus dans le sang. Donc, il faut qu’on les surveille. On ne va pas les laisser dans la nature. Ce sont des porteurs sains ».



Il informe également que des socio-anthropologues ont été dépêchés pour suivre les malades. « Nous avons dans l’équipe des socio-anthropologues qui vont parler à ces malades. Le ministère (de la Santé) a pris toutes les dispositions nécessaires depuis plus de 15 jours. Il y a le Cous (Centre des opérations d'urgences sanitaires) qui est là avec le Dr. Aly Baba Dieng et son équipe ainsi que celle de la Surveillance épidémiologique avec le Dr. Ndoye de l’Oms (Organisation mondiale de la Santé), l’Institut Pasteur de Dakar et même le laboratoire mobile ».



« Nous n’avons pas besoin d’aller à Dakar pour faire les prélèvements. Le camion est au niveau du Centre de santé de Diémoul. Toutes les dispositions ont été prises et chaque matin, à 8 heures 30, on a un point de débriefing avec l’ensemble des équipes et à 16 heures, on revient pour faire le point », a déclaré Dr. Fall.