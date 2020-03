Coronavirus à Ziguinchor: Le Médecin Chef parle des "36 cas contacts"

Les autorités sanitaire de Ziguinchor et à leur tête, le médecin-chef de la région médicale se sont prononcés ce matin sur le premier cas confirmé du covid-19. Le Colonel Maodo Malick Diop, d’informer que cet émigré a eu contact avec 36 personnes. Mais dit-il, trois prélèvements ont été faits chez trois personnes à haut risque.



« Nous avons reçu du ministère de la santé les résultats de deux cas de prélèvement que nous avons envoyés. Pour ces deux tests effectués, un cas nous est revenu négatif et le second est malheureusement positif. C’est un cas importé parce que le malade vient d’une zone touchée par la maladie. Nous nous sommes rendus à son domicile et avons listé toutes les personnes contactées qui sont au nombre de 36 et avons effectué des prélèvements chez trois personnes à haut risque », précise le médecin chef régional de Ziguinchor.



Cependant, il rassure la population pour dire que «le malade va très bien et sa situation est stable. Il est interné à l’hôpital régional de Ziguinchor. Nous invitons la population à redoubler de vigilance, resserrer les coudes afin de limiter la propagation», enjoint le Colonel.

