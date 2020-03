Coronavirus à l’aéroport de Cap Skirring: Des travailleurs mis en quarantaine Il s’agit d’agents des Aéroports Du Sénégal (ADS), deux policiers, deux bagagistes, un agent du service HAS et un agent de SHS qui sont, depuis le mardi dernier, mis en isolement. Selon les sources de IGFM Ziguinchor, « ils ont tous été en contact avec le Français qui a séjourné à la Baie de Boucotte et qui été testé positif. Le touriste français est arrivé à bord du vol Transair le vendredi 20 mars 20. Les caméras de surveillance l’avaient même repéré.



Rédigé par leral.net le Lundi 30 Mars 2020 à 13:48 | | 0 commentaire(s)|

Arrivé à Cap Skirring le vendredi 20 mars 20, il a été mis en isolement le lendemain samedi 21 mars 2020», informe nos sources. « Certains de ces agents sont mis en quarantaine dans un hôtel, juste à la sortie de l’aéroport de Cap Skirring, où ils séjournent depuis six (6) jours. Les médecins vont tous les jours leur rendre visite. D’ailleurs, hier dimanche 29 mars 2020, testés, des températures allant de 32, 33, 34 et 35° ont été prélevées chez eux », dixit nos sources.



Pour rappel, les trente-huit (38) agents du Club Méditerranée qui travaillaient à l’étranger et qui sont mis en quarantaine dans leur hôtel depuis plus de dix (10) jours, se portent bien. «Si tout se passe bien, ils pourraient même quitter leur hôtel, le Club Méditerranée, le 1er avril prochain », informe le médecin-chef du district sanitaire d’Oussouye, le Dr. Senghor; qui précise par ailleurs que, « les deux familles qui étaient en contact avec le touriste français testé positif, sont mis en quarantaine chez elles et sont bien surveillées».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos