Coronavirus : au Mexique, il est tombé des grêlons en forme de Covid-19

est incroyable... mais vrai ! Dans l'État de Nuevo Leon, au Mexique, les habitants ont assisté à un phénomène à première vue banal : une pluie de grêle. Sauf qu'ils ont vite remarqué un petit détail, qui n'en est pas un : les grêlons avaient la forme du... coronavirus !



Lorsque ces Mexicains s'en sont rendus compte, ils se sont empressés de partager des photographies et des vidéos de tout cela sur les réseaux sociaux. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont raison : ces grêlons et le SARS-CoV-2 ont de grandes ressemblances, une forme arrondie et des excroissances un peu partout. Vous pouvez en voir un exemple ci-dessous et le reste dans la vidéo ci-contre.



Pour certains témoins, il s'agirait d'un "appel divin" ou d'un "message subliminal de Dieu". Toujours est-il que ce n'est pas la première que l'on observe ce phénomène. Des grêlons en forme de coronavirus ont déjà été aperçus à Qingdao, en Chine, et dans le Michigan, aux États-Unis.



L'explication ? Elle est donnée par José Miguel Vinas, météorologue de l’Organisation météorologique mondiale. "Lors de très fortes tempêtes, lorsque les grêlons sont déjà assez gros et s'écrasent les uns contre les autres, beaucoup d'entre eux fusionnent et forment des pics de glace", a-t-il expliqué. Le coronavirus a fait plus de 5000 morts au Mexique.