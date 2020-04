Coronavirus au Sénégal : 11 nouveaux cas déclarés ce mardi et 13 guéris Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a déclaré ce mardi, que 11 personnes ont été testées positives au Covid-19, sur 110 tests effectués par l’Institut Pasteur de Dakar. Le Sénégal compte ainsi 237 cas testés positifs au Covid-19, ce mardi 7 avril 2020. 105 malades sont déclarés guéris, 2 sont décédés, 1 a été évacué et 129 sont encore sous traitement.

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Avril 2020 à 11:22 | | 2 commentaire(s)|

En outre, Abdoulaye Diouf a indiqué que le comité national de suivi de la lutte contre le covid-19, suite à une réunion tenue, hier, a demandé que les comités régionaux dirigés par les gouverneurs, mettent en place leurs propres stratégies pour freiner la transmission communautaire qui progresse chaque jour un peu plus.

Par ailleurs, le ministre de la Santé a indiqué que les rapatriement des dépouilles de personnes mortes du coronavirus, sont interdits, en raison des risques importants de transmission du virus.



