Coronavirus au Sénégal : 17 nouveaux cas, 9 guéris Le Sénégal a enregistré ce dimanche 19 avril 2020, 17 nouveaux cas positifs au coronavirus sur 313 tests réalisés, selon le ministère de le Santé et de l’Action sociale. Il s’agit de 15 cas contacts et 2 cas communautaires, localisés à Derklé et à Guédiawaye. Au total, le Sénégal compte 367 cas positifs au coronavirus dont 220 guéris, pour 3 décédés et 1 évacué.

