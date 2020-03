Coronavirus au Sénégal : 22 cas confirmés dont un bébé de 2 ans Le Sénégal compte 22 cas de coronavirus confirmés au samedi 14 mars 2020, selon les services du ministère de la santé, dont un bébé de 2 ans. Il s’agit du fils du ‘’modou-modou’’ rentré d’Italie le 6 mars dernier et qui a déjà contaminé 17 personnes à Touba. Selon les résultats des tests rendus publics, hier samedi, une ressortissante française de 68 ans, rentrée au Sénégal le 12 mars dernier et résidant à Nianing, à Mbour, a été également testée positive. Ainsi qu’une ressortissante espagnole, résidant à Dakar, rentré au Sénégal le 10 mars dernier. Le président de la République a interdit, hier, toutes les manifestations publiques pendant 30 jours. Les écoles et les universités sont également fermées pour 3 semaines.

Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Mars 2020 à 07:36 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos