Coronavirus au Sénégal: 3 nouveaux cas positifs, 10 patients hospitalisés déclarés guéris, aucun cas importé ce dimanche

Dimanche 5 Avril 2020

Le Sénégal a enregistré ce dimanche 03 nouveaux positifs sur les 97 prélèvements effectués. Le ministre de la santé a fait l’annonce lors de son face-à-face avec la presse pour faire le point de la situation sur la pandémie au Sénégal.



«Le ministère de la santé a reçu ce dimanche, les résultats des examens virologiques suivants. Sur 97 tests réalisés, trois (03) sont revenus positifs. Il s’agit de 02 cas contacts suivis par nos services et de 01 cas issu de la transmission communautaire», a fait savoir le ministre-maire de la commune Yoff.



Dans la foulée, Abdoulaye Diouf Sarr a annoncé la guérison de 10 patients hospitalisés dans les différentes structures. «Dix (10) patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et sont donc guéris. A ce jour, 222 cas ont été déclarés positifs dont 82 guéris, 02 décès, 01 évacué et 137 sous traitement», déclare Diouf Sarr.

