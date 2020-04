Coronavirus au Sénégal: 6 nouveaux cas positifs,10 guéris Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé, ce jeudi, que sur 199 tests effectués, 6 sont revenus positifs au coronavirus. Il s’agit de 6 cas contacts selon Abdoulaye Diouf Sarr. 10 malades ont été contrôles négatifs et déclarés guéris et quitteront l'hôpital dans les heures qui suivent, a ajouté le ministre de la Santé, soulignant que l'état de santé des patients hospitalisés est stable. A ce jour, 250 cas ont été testés positifs au coronavirus. 123 sont guéris, 2 décès, 1 évacué et encore 124 patients sous traitement. A signaler qu’il n’a pas été déclaré de cas de contamination communautaire, ce jour.

