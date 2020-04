Coronavirus au Sénégal: Docteur Abdoulaye Bousso donne les chiffres de la pandémie Le Directeur du Centre des opérations d’urgence de la santé (Cous), le Docteur Abdoulaye Bousso, a fait le point sur la situation de la pandémie du coronavirus au Sénégal, ce lundi 27 avril 2020.

Selon le Docteur Bousso, 11 régions sur les 14 du Sénégal, sont désormais touchées par le coronavirus, la dernière en date étant Sédhiou. Le Directeur du Cous a aussi révélé que la moyenne d’âge des malades est de 34,87. Ce qui veut dire qu’il y a plus de malades jeunes que de personnes âgées. Par contre, a-t-il dit, la moyenne d’âge des personnes décédées est de 69 ans.



Le Docteur Abdoulaye Bousso a également réfuté l’idée selon laquelle tous les malades graves décèdent au Sénégal. « Jusqu’à ce jour, nous avons reçu 9 patients au service de réanimation de Fann, 4 sont décédés et 3 sont guéris », a-t-il dit.



Par ailleurs, a-t-il indiqué, sur les 11 032 tests jusque-là réalisés, plus de 10 000 ont été effectués à l’Institut Pasteur de Dakar et plus de 600 à l’Iressef.



