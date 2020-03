Coronavirus au Sénégal: L’Église des Assemblées de Dieu adhère avec beaucoup de responsabilités aux mesures prises L'Église Assemblées de DIEU du Sénégal par la voix de son Président le Révérend Pasteur Félix Birama Ndiaye, considérant le discours du Chef de l’Etat, Macky Sall salue la sage décision prise avec beaucoup de responsabilités. Face à cette situation, devenue un enjeu mondial, il estime que la situation interpelle jusqu'au plus haut niveau des États, des organisations internationales, des autorités musulmanes comme chrétiennes.

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Mars 2020 à 19:24 | | 0 commentaire(s)|

Le président et Révérend Félix Birame Ndiaye apprécie positivement la décision consistant à fermer les écoles et les universités pour trois (3) semaines, le choix d’une prise d'armes et non un défilé civile et militaire pour la cérémonie de la fête d’indépendance. Mais aussi, l’initiative d'interdire toutes manifestations publiques et de fermer les frontières aux pays fortement contaminés.



D’après le communiqué du bureau exécutif national, parvenu à Leral, les Églises des Assemblées de DIEU du Sénégal s’alignent entièrement à ses mesures pour accompagner l’Etat dans sa lutte contre la propagation de cette pandémie. « Il nous a semblé bon en tant qu'Eglise Évangélique d'aller dans la même volonté de réduire au maximum les possibilités de propagation et d’élimination des risques de contamination », explique-t-il.



L’Église des Assemblées de Dieu, tout en continuant la prière, encourage le peuple à ne pas céder à la peur et à la panique. Elle exhorte à un strict respect des mesures de santé édictées par les autorités compétentes du Ministère de la Santé. A cet effet, l’Eglise Évangélique a décidé d’annuler au niveau de toutes nos églises Assemblées de Dieu, les conférences, les semaines spirituelles, les séminaires, les campagnes d'évangélisation et les rencontres favorisant la contamination.



Durant toute cette période de forte probabilité de contamination, l'Église s'engage auprès du Président dans la prière et la sensibilisation afin que le Sénégal sorte de cette épreuve avec plein succès.



