Coronavirus au Sénégal : Mbour enregistre 3 nouveaux communautaires venus de Touba Mbour enregistre 3 nouveaux cas positifs au coronavirus issus de la transmission communautaire. Selon la Rfm ces nouveaux cas seront cités parmi les cas qui seront révélés ce dimanche par le ministère de la Santé. Il s’agit de trois commerçants venus de Touba dont un habite au quartier Malicounda.

Selon la même source, les motos Jakarta continuent de faire la navette entre Mbour et Touba et transportent toujours des clients, malgré l’interdiction du transport interurbain.



Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Avril 2020 à 08:20



