Coronavirus au Sénégal- Six prélèvements de cas suspects: Les résultats exposés à la presse

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Mars 2020 à 18:02 | | 0 commentaire(s)|

Le Directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Alyose Diouf a partagé les resultats de l'Institut pasteur de ce lundi 9 mars. "Au total, six prelèvements de cas suspects ont été réalisés et aucun résultat n'est revenu positif. Nous poursuivons la prise en charge des malades hospitalisés au service des maladies infectieuses et tropicales.



Et aucun nouveau cas n'a été détecté au Sénégal", a-t-il declaré, aujourd'hui, à la salle dudit ministère, au cours du point de presse sur le coronavirus ( Covid-19).



Au nom du ministre Abdoulaye Diouf Sarr, il a félicité l'ensemble des acteurs du système de santé qui continuent à être vigilants par rapport à la surveillance épidémiologique, notamment dans les régions.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos