Coronavirus au Sénégal: avec 5 nouveaux cas, les transmissions communautaires se multiplient Pour la première fois depuis l’apparition du coronavirus au Sénégal, le 2 mars 2020, le Sénégal a enregistré plus de cas communautaires que de cas contacts selon les chiffres du jour donnés par le ministère de la Santé et de l’Action sociale. En effet, sur 8 nouveaux cas positifs, 5 sont issus de la transmission communautaire pour 3 cas contacts. Les localités de Yeumbeul, Soprim, Touba, Médina et Keur Massar sont les zones touchées par les nouveaux cas du jour.

