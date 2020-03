Coronavirus au Sénégal: le Sames déplore la mauvaise prise en charge des personnels de santé Le Sames, (syndicat autonome des médecins du Sénégal), déplore la mauvaise prise en charge des agents de santé dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Selon le secrétaire général du syndicat, Yéri Camara, l’Etat a attendu que le coronavirus se déclare au Sénégal, pour mettre en place des dispositifs dans les différentes structures de santé. « Les agents de santé sont les plus exposés au virus, car étant en contact avec les malades, mais ne sont pas bien pris en charge », a-t-il dit sur la Rfm. Le Sames a, par ailleurs demandé l’annulation des rassemblements publics, notamment à travers les manifestations religieuses ou sportives. Yéri Camara et ses camarades regrettent, dans le même temps, la non prise en compte des revendications des travailleurs de la santé, soulignant que le gouvernement n’a toujours pas réagi au préavis de grève que le syndicat a déposé sur sa table.

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Mars 2020 à 08:35



