Coronavirus au Sénégal : le nombre de cas remonte, les cas communautaires persistent Après une tendance baissière notée hier, avec deux cas testés positifs au covid-19, dont un cas communautaire, les chiffres sont remontés ce lundi avec 11 nouveaux cas détectés, dont 10 cas contacts et un cas communautaire. Si une telle dynamique était attendue en raison des résultats des nombreux tests effectués sur des cas contacts attendus, la persistance des cas communautaires est plus inquiétante. Même s’il ne s’agit que d’un cas dont on ne connait pas encore la localité, il s’attendre que ce nouveau cas communautaire soit à l’origine de nouvelles contaminations dans les prochaines heures.

Lundi 13 Avril 2020



